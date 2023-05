Ufatteligt: Se, hvor stort et sort hul er

Har du svært ved at forestille dig, hvor store sorte huller vores univers rummer? NASA har netop delt en animation, der sammenligner de såkaldte supermassive sorte huller med forskellige strukturer i vores solsystem.

Det skriver NASA i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

(link til video: https://www.youtube.com/watch?v=8GnSFAZD8YY&feature=youtu.be)

Når stjerner dør, kan et sort hul blive født. Sorte huller er kendetegnet ved at have en så stærk tyngdekraft, at end ikke lys kan undslippe.

Læs også på Videnskab.dk: Sorte huller: Her er alt, du skal vide

Men sorte huller er ikke lige store. Rummet er hjem for sorte huller i flere størrelser, men det kan være lidt svært at forstå, hvor store de faktisk kan blive.

Der findes sorte huller, og så findes der supermassive sorte huller.

Normalvis inddeler man sorte huller i tre grupper:

De oprindelige sorte huller, som sandsynligvis stammer fra det tidlige univers Sorte huller med masser på størrelse af en stjerne, og Supermassive sorte huller, hvis masse er som milliarder af stjerner.

Annonce:

- Direkte målinger, lavet ved hjælp af Hubble-teleskopet, bekræfter tilstedeværelsen af over 100 supermassive sorte huller, siger Jeremy Schnittman, teoretiker ved NASA’s Goddard Space Flight Center, i pressemeddelelsen.

Og hvordan bliver de så så store?

Når galakser ramler ind i hinanden, kan deres sorte huller over tid blive til ét stort sort hul – et supermassivt sort hul, som du altså kan se flere eksempler på i videoen øverst i artiklen.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Vil sorte huller kunne opsluge hele universet?

Dansk fysikstuderende løser gåde om sorte huller

Hvorfor er der sorte huller i galaksernes centre?