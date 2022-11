Uheldig mutation: 36-årig kvinde har haft 12 kræft-tumorer

Kvindens særlige gener gør hende både mere tilbøjelig til at udvikle tumorer - men også bedre til at overleve dem

En kvinde udviklede sin første tumor som 2-årig. Derpå fulgte 11 stykker, hvoraf den seneste indtraf, da hun var 28 år.

Det voldsomme tumor-forløb skyldes ifølge ny forskning, at kvinden bærer to mutationer af genet MAD1L1, hvilket ikke er set hos et menneske før.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Kvinden, der har været igennem syv godartede- og fem kræft tumorer, er nu blevet undersøgt af et spansk cancer-forskningscenter.

Forskerne bag studiet har analyseret kvindens blod, og resultatet viser, at mellem 30 og 40 procent af hendes blodceller indeholdt en unormal mængde af kromosomer.

Et kromosom er en DNA-streng, der indeholder det genetiske arvemateriale, og i kvindens tilfælde havde hun enten for få eller for mange kromosomer, hvilket ifølge studiet også er grunden til, at hun er blevet ramt af tumorer så mange gange.

De to genmutationer kaldet MAD1L1 er også blevet undersøgt gennem laboratoriemus. Her døde gnaverne i livmoderen. Kvindens overlevelsesevne har dog også vakt opsigt:

- Det var meget svært at forstå, hvordan denne kvinde kunne overleve med denne mutation, siger Marcos Malumbres, der er chef for cancergruppen ved Spaniens nationale cancer-forskningscenter i Madrid, til avisen El País.

Kvindens overlevelsesgen skyldes ifølge forskerne hendes unikke immunforsvar, som har vænnet hendes krop til at håndtere kræft-tumorerne.

Studiet er bragt i det videnskabelige tidsskrift Science Advances.

