Uhyggeligt: Dracula kan have grædt tårer af blod

Breve afslører, at virkelighedens Dracula kæmpede med helbredet

Tre ældgamle breve fra 1400-tallet afslører spor af, at den bestialske rumænske fyrste, Vlad III ‘Dracula’ Tepes, som har været inspirationskilde til den uhyggelige, fiktive Grev Dracula, muligvis havde en lidelse, der fik ham til at græde blod.

Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det overraskende fund er et af flere, som forskere opdagede, da de så nærmere på kemiske analyser fra tre breve skrevet af Vlad III ‘Dracula’ Tepes i 1457 og i 1475, lige inden hans død.

For at beskytte de gamle, historiske breve bedst muligt brugte forskerne en særlig slags film, der ved påføring ikke beskadiger overfladen, men som kan udvinde proteiner og molekyler, der er blevet efterladt på brevpapiret.

Her er et af de to breve dateret i 1475 med Vlad Draculas personlige signatur i bunden til venstre. De brune lapper er EVA-film, som fanger biologisk materiale fra det ældgamle brev. (Foto: Pittalà et al., Anal. Chem.)

Netop de spor tyder på, at den tidligere fyrste af Valakiet i Rumænien ser ud til at have kæmpet med helbredet.

I analyserne fra det nye studie, der er offentliggjort i ACS Publications, opdagede forskerne blandt andet peptider og hele proteiner, der peger på, at Vlad III ‘Dracula’ Tepes kan have været ramt af den sjældne tilstand hæmolacria, hvor man ‘græder’ blodige tårer.

Desuden sporede de særlige proteiner, der indikerer, at han derudover kan have haft en genetisk luftvejssygdom, samt peptider tilhørende proteiner, der kan tyde på hudproblemer.

- Det er første gang, den her slags forskning er blevet udført og har bidraget til at bringe Vlad Draculas helbredsstatus frem i lyset, deler studiets forskere ifølge ScienceAlert i artiklen i ACS Publications.

