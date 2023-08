Uhyggeligt: Krokodiller tiltrækkes af babygråd

Krokodillerne så endda ud til at kunne afkode, hvor bange en baby lød, ifølge forskere bag eksperimentet

Paniske menneskebabyer og sultne krokodiller er tilsyneladende en endnu dårligere kombination, end man i forvejen skulle tro – i hvert fald fra menneskets synspunkt.

Forskere har nemlig fundet ud af, at nilkrokodiller (Crocodylus niloticus) søger aktivt mod lyden af grædende primatunger. De kan endda afkode, hvor paniske ungerne lyder.

Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fra Universitetet i Lyon i Frankrig testede nilkrokodillerne i en zoo i Marokko ved at afspille skrig fra 12 menneskebabyer, 6 chimpanseunger og 6 bonoboabe-unger.

Flere af krokodillerne reagerede på gråden ved at vende hovedet, svømme imod og ligefrem bide efter højtalerne.

- Krokodiller er normalt temmelig immobile dyr, så når du afspiller lyden af babygråd, og fem eller syv krokodiller pludselig farer op, så er det en ret stærk reaktion, udtaler Nicolaus Grimault fra Universitetet i Lyon til New Scientist.

Krokodillerne så endda ud til at kunne vurdere, hvor bange babyerne lød, ved at afkode, hvor irregulær og højfrekvent gråden var.

Der kan dog være et spinkelt håb, hvis du står med et skrigende spædbarn blandt krokodiller.

En enkelt af de 25 krokodiller så nemlig ud til at ville beskytte ‘babyen’ ved at placere sig foran højtaleren. Det kan muligvis skyldes et moderinstinkt hos krokodiller, der vil beskytte ungerne mod kannibalistiske hanner.

Studiet er udgivet i Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

