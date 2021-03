Ukendte for videnskaben: Mikrober opdaget på rumstation

Hvis Hollywood har lært os én ting, er det, at fremmede livsformer på rumstationer er en opskrift på katastrofe og tragedie. Men lige i dette tilfælde er det ikke så skidt endda.

Forskere i samarbejde med NASA har identificeret fire bakteriestammer, som blev fundet rundt omkring på Den Internationale Rumstation, ISS. Tre af stammerne er sågar helt ukendte, aldrig før set af videnskaben. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Alle fire bakteriestammer tilhører en slægt, som lever i jord i og ferskvand, hvor de laver kvælstoffiksering. Det vil sige, at bakterierne omdanner kvælstof fra luften til stoffer, planten kan bruge.

Bakterierne bidrager også til plantevækst og forhindrer tilmed plantesygdomme. Altså er det bakterier, som man gerne vil have, hvis man dyrker planter.

Og det giver god mening, for astronauterne på ISS har i årevis lavet eksperimenter med at gro fødevarer på rumstationen.

Forskerne vil nu sammenligne rummikroberne med deres jordlige modstykker, så de kan identificere præcis, hvilke gener der gør, at disse hårdføre bakterier kan trives i rummet.

Tanken er, at astronauter på fremtidige, langvarige rummissioner skal kunne dyrke deres egne afgrøder og i højere grad være selvforsynende.

- Når man dyrker planter ekstreme steder, hvor ressourcerne er minimale, er det essentielt at isolere nye mikrober, som hjælper ved at bidrage til plantevækst under anstrengende forhold, fortæller to af forskerne fra NASA i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I alt har man fundet over 1.000 bakteriestammer på ISS, som stadig venter på at blive sendt tilbage til Jorden for at blive analyseret.

