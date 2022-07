Ukendte krystaller fundet i støv fra meteor-eksplosion

I 2013 eksploderede en meteor over byen Tjeljabinsk i det sydlige Rusland.

Det blev den største eksplosion i Jordens hemisfære siden Tunguska-eksplosionen i 1908. Til sammenligning var eksplosionen 30 gange voldsommere end atombomben i Hiroshima.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Eksplosionen i 2013 viste også, hvor skrøbelige vi er på Jorden over for meteoritter og kometer.

Men hændelsen bragte også noget positivt med sig, skriver Live Science. For efter meteoren sprang i luften 23 kilometer over Jorden, blev en sky af meteoritstøv hængende i luften i flere dage.

Og da støvet landede, blev det konserveret mellem to omgange snefald.

Det skulle vise sig at være de perfekte forhold til at bevare støvet, som ellers oftest går tabt for forskerne, eksempelvis fordi de enten er for små til at finde, spredes af vinden eller bliver forurenet af det miljø, de lander i.

Da forskerne studerede støvet, opdagede de nye typer af krystaller i forskellige kantede former.

En yderligere analyse af krystallerne med røntgen viste, at de var lavet af lag af grafit - en form for carbon, der består af overlappende lag af atomer, og som ofte bliver brugt i blyanter.

Forskerne regner med, at krystallerne er formet af den høje temperatur og det høje pres under meteorens eksplosion, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Forskerne håber, at de i fremtiden kan indsamle mere meteoritstøv, så de kan sammenligne det med støvet fra Tjeljabinsk, for at se om krystallerne er unikke eller et normalt biprodukt af meteoritter, der bryder op i flere dele.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift The European Physical Journal Plus.

