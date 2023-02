Ukendte livsformer fundet på ny ø

I 2015 dukkede en ø pludselig op i den sydlige del af stillehavet øst for Fiji. Forskere strømmede dertil, fordi det var en enestående mulighed for at få et indblik i økosystemers tilblivelse.

I et nyt studie, som er publiceret i tidsskriftet Mbio, beskriver de deres fund af ukendte livsformer, der var i stand til at omsætte svovl og gasser.

Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hunga Tonga hed øen, der dukkede op fra dybet i Stillehavet efter et vulkanudbrud. Allerede syv år efter forsvandt øen dog igen, da et nyt, kæmpemæssigt vulkanudbrud brød ud i januar 2022.

Forskere nåede at indsamle 32 jordprøver fra forskellige højder på øen, og de gjorde nogle overraskende fund, siger ph.d i jordbiologi Nick Dragone fra University of Colorado:

- Vi troede, vi ville finde organismer, som man finder i gletschere eller cyanobakterier (red., de kendes som blågrønalger), som er mere typiske, tidlige livsformer, men i stedet fandt vi unikke bakterier, som kan omsætte svovl og atmosfæriske gasser.

Det første liv på øen var planter, som kom til gennem fugleklatter med plantefrø. Derfor fokuserede forskerne på de områder på øen, der ikke var beplantet. Her fandt de bakterier og en gruppe mikroorganisme kaldet archaea, som har deres egen udviklingslinje, der er forskellig fra eubakterier (egentlige bakterier) og eukaryoter (alle andre organismer).

Det var således et meget anderledes mikroliv fra det, der fandtes i det beplantede område.

Det virkelig overraskende er, at det ikke lader til, at de særlige mikroorganismer stammer fra havvandet eller fugleklatter. I stedet mener forskerne, at de stammer fra dybt nede i undergrunden, forklarer Dragone til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk:

- En af grundene til, at vi tror det, er, at de har samme egenskaber, som man finder ved vulkanudbrud: store mængder svovl og svovlbrinte-gas.

Dragone understreger, at selvom forskere kender til mikroliv efter vulkanudbrud, har det været unikt at observere, hvordan et økosystem bliver til fra begyndelsen.

