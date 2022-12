Unikt billede af Jorden fra Månen

Jorden ser lillebitte ud i sit møde med Månen, der på fotoet fremstår kæmpestor. Det skyldes, at vi på billedet ser en ‘jordnedgang’, som minder om, når vi ser Månen gå ned. Denne gang ses det dog fra Månens perspektiv.

Fotoet er taget af Orion-rumsonden, som er en del af Artemis-missionen.

Artemis 1-raketten blev skudt i vejret og mod rummet den 16. november i år, og dette foto er taget af rumsonden, som raketten slap fri, da den ankom til rummet. Rumsonden er nu i kredsløb om Månen.

Det skriver Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Fotoet indeholder også tydelige referencer til et lignende foto, der er taget i 1968 af en astronaut fra Apollo 8-missionen, og som også viser Jorden set fra kredsløb om Månen.

Artemis-missionen handler om at foretage den første bemandede månelanding siden 1972. Den foregår i tre etaper, hvor den første etape, Artemis 1, netop er blevet sat i gang.

Anden etape vil foregå i 2024 og her vil man sende fire astronauter rundt om Månen. Tredje og sidste etape vil være den første bemandede månelanding siden 1972, og det vil tidligst ske i 2025, vurderer NASA.

Det er altså en iøjnefaldende mission, der er sat i gang, og den første rekord er da også allerede slået.

Det skete nemlig den 26. november 2022, hvor rumskibet slog rekorden for at have rejst den længste distance med et rumskib, der er designet til at skulle rumme mennesker.

Det var indtil nu Apollo 13, der var indehaver af den rekord. Apollo-programmet var også først til at lande på Månen, og det er da også inspirationen og grobunden for, at det kan lade sig gøre igen.

Artemis 1 tester, hvordan missionen skal kunne lade sig gøre med mennesker ombord. Hvilke forbehold der skal tages, og om kommunikations- og navigationssystemet virker optimalt.

Næste etape, Artemis 2, skydes i gang i 2024.

