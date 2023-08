Ups! Forskere har måske skadet Pompeji-rester

Har man besøgt den antikke by Pompeji, har man sikkert set de forvrængede kroppe og ansigter, der er foreviget i gips, efter vulkanen Vesuvs altødelæggende udbrud 79 e.v.t.

Nu viser et nyt studie, at den gipsblanding, man senere brugte til bevaringsarbejdet, kan have forurenet de menneskelige rester, som forskere skal bruge til at fastsætte den nøjagtige dødsårsag.

Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Under udgravningen af Pompeji fandt man, i laget af asken, hulrum, hvor der engang lå menneskekroppe. I 1870 valgte man at fylde dem med gips for at bevare det skrækkelige, men unikke syn af de mange kroppe.

Llorenc Alapont er arkæolog ved University of Valencia i Spanien og står bag det nye studie, hvori han og hans team undersøger de sidste knogler fra Pompeji.

Den forurenende gipsblanding gjorde det vanskeligt at lave en biokemisk undersøgelse, der fastsætter dødsårsagen, men deres analyse peger på, at ofrene blev kvalt ihjel.

Alapont og hans team lavede en kemisk analyse af knogleresterne ved brug af en særlig type røntgenstråling, som gør det muligt at studere materialers grundstofindhold.

De fandt koncentrationer af fosfor og calcium i nogle af knoglerne. Derefter var de også i stand til at udvælge de knogler, der var i den bedste tilstand.

Deres undersøgelse understøtter tidligere fremsatte teorier om den naturkatastrofe, der tilintetgjorde den engang blomstrende metropol. Omkring 2.000 døde i byen Pompeji, men vulkanudbruddet dræbte op til 16.000 mennesker.

Men gipsen har ikke kun gjort skade, den har også bevaret informationer om ofrene, såsom kropsstillinger, deres tøj og ejendele. Man kan sågar se det sidste udtryk i nogle af ansigterne.

Og med de oplysninger kunne forskerne fastsætte dødsårsagen:

- De lå på jorden og havde forsøgt at dække sig med tøj, skriver Alapont i studiet, som er udgivet i tidsskriftet PLOS One.

Det tyder på, at de er blevet kvalt af gassen. Den rammer først, og derefter kommer asken.

Den ekstreme varme, der fulgte, kogte de døde kroppe. I dag er der kun få knogler tilbage.

I studiet understreger Alapont, at de har været i stand til at fastsætte dødsårsagen for de kroppe, de har undersøgt, men fremtidige studier bør tage højde for forureningen forårsaget af gipsblandingen.

