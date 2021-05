USA-satellit skal advare om fjendske missiler

Satellitten hører under det amerikanske Space Force, der blev stiftet af Donald Trump.

Der findes formentlig ikke et land i verden, der ønsker at blive ramt af et missilangreb.

For at undgå dette har USA’s Space Force sendt en satellit ud i rummet, der skal advare mod eventuelle missiltrusler.

Det skriver mediet Space.com ifølge Videnskab.dk.

Satellitten blev sendt afsted på en 58 meter høj raket ved navn Atlas V tirsdag fra Cape Carnaveral-basen i Florida.

Læs mere på Videnskab.dk: Rum-jura: Hvad sker der, hvis en astronaut pander en anden astronaut ned ude i rummet?

Oprindelig skulle opsendelsen have fundet sted mandag, men grundet vejrproblemer blev missionen udskudt til dagen efter.

Den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump skrev i februar 2019 under på et direktiv om at oprette en underafdeling i luftvåbenet ved navn Space Force.

Planen med satellitten er, at den skal svæve i kredsløb rundt om Jorden ved ækvator.

Læs mere på Videnskab.dk: Satellitfotos afslører mystiske striber over russiske bjerge – NASA aner ikke hvorfor

Ved hjælp af infrarøde sensorer kan satellitten registrere eventuelle missilaffyringer og advare det amerikanske luftvåben.

Satellitten er bygget af firmaet Lockhead Martin og har kostet omkring seks milliarder danske kroner.

I sig selv vejer satellitten 4.850 kg.

Andre artikler på Videnskab.dk

Mikrobølger som våben: Kan de være skyld i, at amerikanske diplomater blev syge?

Disse tre nye rumskibe skal sende USA til Månen

Løbsk kinesisk raket tydeliggør, at der er brug for regler for rum-trafikken