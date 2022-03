Utrolig detalje på det seneste billede af Jupiter

Rumsonden Junos seneste billede af gaskæmpen giver et smugkig på de to måner, den skal besøge over de næste par år

Rumsonden Juno har siden 2016 hjulpet os med at forstå Solsystemets største planet, Jupiter, og givet os fascinerende og hypnotiske billeder af gaskæmpen.

Små 61.000 kilometer over de evige storme på Jupiters overflade har Juno fanget endnu et billede af den mægtige planet.

Men denne gang er Jupiter ikke alene: I kanten af billedet, næsten ikke til at se, hænger to af Jupiters mange måner, Io og Europa. En forsmag på, hvad Juno har i vente.

Det fulde billede af Jupiter, med Europa og Io til højre. (Foto: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/AndreaLuck)

Juno kommer til at lægge vej forbi Europa i september 2022, hvor rumfartøjet laver den tætteste overflyvning af den forfrosne måne i årtier.

Europa har længe fascineret forskere. Under månens flere kilometer tykke islag, mener forskere, at der gemmer sig et enormt hav med flydende vand.

Europa er derfor en af de bedste kandidater til udenjordisk liv i vores eget solsystem, skriver Videnskab.dk.

Helt omvendt er det på Io, den anden måne i billedet, som Juno lægger vej forbi i 2023 og 2024.

Forskere vurderer nemlig, at Io har et 50 kilometer dybt hav af magma langt under sin overflade.

Det omspændende magma-ocean er med til at forklare, hvordan Io kan understøtte de mere end 400 aktive vulkaner på sin overflade, som månen besidder.

Io er cirka lige så stor som Månen, men udspyr årligt omkring 100 gange så meget lava som alle Jordens vulkaner tilsammen ifølge Videnskab.dk.

Forhåbentligt kan Junos mange videnskabelige instrumenter lære os endnu mere om de to måner.

Så er der kun Jupiters 77 andre måner at tage fat på efter det.

