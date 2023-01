Utrolig organisme æder kun virusser

Det er den eneste kendte organisme, som kun lever af at fordøje virusser

En lille encellet organisme, der bevæger sig gennem vandet ved hjælp af fimrehår, kan måske vise sig at ændre på vores opfattelse af det globale kulstofkredsløb.

Det skriver University of Nebraska-Lincoln i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I studiet har man undersøgt en bestemt art ciliater af slægten Halteria, der er en encellet organisme, som findes i ferskvand. Den lille bandit, der er overtrukket med fimrehår, viser sig at spise store mængder af en virus, som ellers huserer i vandet, kaldet chlorovirus.

Chlorovirus inficerer nemlig grønalger, der dermed mister sit kulstof. Når det sker, flyder kulstoffet ud af grønalgerne og bliver spist af andre mikroorganismer.

Det betyder, at kulstoffet går til spilde, da det så ikke bliver spist af vandets græssende dyr, såsom snegle, som blandt andet lever af grønalgerne. På den måde kommer kulstoffet aldrig ind i fødekæden, hvilket vil sige, at det ikke er til noget biologisk gavn.

- Det holder kulstoffet nede i en form for mikrobielt suppelag, der holder vandets græssere fra at tage energien ind i fødekæden, siger John DeLong, der er professor i biologi ved University of Nebraska-Lincoln, ifølge Videnskab.dk.

Men det er så her, ciliaterne kommer ind i billedet. For hvis de spiser virussen, kan det modbalancere den ufrugtbare cyklus, hvor energien fra kulstoffet ikke kommer fødekæden til gode. Med andre ord kan ciliaterne være med til at skabe en opadgående mobilitet, som virussen ellers ville undertrykke.

- Hvis du multiplicerer et groft estimat af, hvor mange virusser der er, hvor mange ciliater der er, og hvor meget vand der er, resulterer det i en massiv energibevægelse op i fødekæden, siger John DeLong.

- Hvis dette sker i den skala, som vi tror, burde det fuldstændig ændre vores syn på det globale kulstofkredsløb.

Studie er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

