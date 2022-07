Utrolig sjældent og bizart væsen dybt nede i Stillehavet

Nye optagelser viser et gigantisk og besynderligt havdyr, der svæver sløvt i Stillehavets mørke dyb.

Et ekspeditionshold opdagede det mærkelige væsen, der en del af søfjer-familien, da de var om bord på et forskningsfartøj tre kilometer under havoverfladen. Forskerne ved endnu ikke, om der er tale om en ny art.

Det skriver Videnskab.dk.

Stilken, der holder dyret fast til havbunden, er omkring 2 meter lang, og fangarmene er 40 centimeter. Det får væsenet til at ligne en mærkelig, overjordisk blomst.

- Fra tid til anden støder vi på noget, som vi aldrig havde forventet at se, og det er ofte de mest kraftfulde observationer, fortæller Steve Auscavitch, ekspeditionens leder, til Live Science.

- Vi nærmede os slutningen på vores ekspedition og var på bunden af havet, da vi observerede de to søfjer. Den, vi fangede på video, var enorm, muligvis på samme størrelse eller større end Hercules, vores fartøj.

Han tilføjer, at der skal flere undersøgelser til for at vurdere, om der er tale om en ny art eller ej. Under alle omstændigheder er det første gang, man har observeret denne type søfjer i Stillehavet.

