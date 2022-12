Utrolige detaljer: 3.300 år gammelt egyptisk maleri forbløffer

For omkring 100 år siden blev 'Det grønne rum', et værelse fra et 3.300 år gammelt egyptisk palads, udgravet.

Værelset var udsmykket med ældgamle, utroligt detaljerede malerier af planter og forskellige slags fugle, der flyver og lander i en frodig mose.

Nu har forskere fundet frem til, nøjagtigt hvilke fuglearter fortidens kunstnere malede på væggene i paladsets grønne rum.

Det skriver mediet Live Science, ifølge Videnskab.dk.

Den nye undersøgelse, som er publiceret i tidsskriftet Antiquity, er den første, der ser nærmere på vægmaleriets dyreliv, herunder de malede fugle.

Ved at studere en kopi af kunstværket og se nærmere på tidligere offentliggjorte forskningsartikler har forskerne fundet frem til, at de afbildede fugle er klippeduer (Columba livia), en broget gråfisker (Ceryle rudis), en rødrygget tornskade (Lanius collurio) og en hvid vipstjert (Motacilla alba).

De mange forskellige fugle fra kopien af vægmaleriet, som var malet i oldtidens Egypten. (Foto: The Metropolitan Museum of Art, New York/Antiquity Publications Ltd)

- Jeg synes, at malerierne i det grønne rum er bemærkelsesværdige, selv i en bredere kontekst af gammel egyptisk kunst, fordi det viser den udførlige observation af den naturlige verden, siger en af studiets forskere, Christopher Stimpson, zoolog og postdoc ved forskellige britiske universiteter, til mediet WordsSideKick, ifølge Videnskab.dk.

De to første fuglearter, klippeduen og den brogede gråfisker, lever stadig i Egypten i dag, mens de to andre kun opholder sig i landet i særlige perioder, hvorefter de flyver videre.

Netop dét kan ifølge forskerne være årsag til, at trækfuglene, den rødryggede tornskade og hvide vipstjert, som de eneste er malede med unaturlige trekantede hale-aftegninger, som du kan se på fotoet herunder.

Øverst ses de detaljerede malerier af den rødryggede tornskade og hvide vipstjert. Nedenfor er en levende udgave af de to fuglearter. (Foto: The Metropolitan Museum of Art, New York/Antiquity Publications Ltd/Creative Commons)

Malerierne fra 'Det grønne rum' blev udgravet mellem 1923 og 1925 og var så skrøbelige, at der blev malet nøjagtige gengivelser af dem.

For at bevare originalen, konsoliderede man malerierne, hvilket viste sig at være en fejltagelse. Stoffet, som skulle styrke originalen, endte nemlig med at misfarve værket i stedet. Derfor eksisterer det ægte maleri ikke længere.

