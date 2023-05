Utroligt: Disse svampe 'taler' sammen efter regnskyl

Forskerne finder i disse år mere og mere, der peger på, at et væld af svampe- og plantearter kan kommunikere gennem underjordiske signaler

Du har næppe hørt dem snakke, men en bestemt type af svampe kan formentlig kommunikere med hinanden samt planter og træer gennem underjordiske elektriske signaler.

Under jorden udveksles der sandsynligvis ‘samtaler’ mellem den tvefarvede ametyst-hat (Laccaria bicolor) og andre planter og træer. Gennem elektriske signaler, som de udsender til hinanden, kan svampene modtage kulhydrater, såsom glukose, i bytte for vand.

Det skriver Videnskab.dk.

I skovbunden ved Kawatabi Field Science Center ved University of Japan satte forskerne elektroder på seks tvefarvede ametysthat-svampe for at måle, om de udsendte elektrisk aktivitet.

Forskerne har beskrevet deres fund et studie, der er publiceret i tidsskriftet Fungal Ecology.

- I begyndelsen udviste svampene mindre elektrisk aktivitet, og vi mente, det kunne skyldes manglende nedbør, fortæller studiets hovedforfatter, Yu Fukasawa, lektor i mikrobiel økologi ved Tohoku University, Japan, til netmediet ScienceAlert.

Forskerne fulgte de seks svampes aktivitet over få dage, hvor der både var solrigt og tørt, inden de blev ramt af ekstrem nedbør fra tyfonen Mindulle i oktober 2021. Et par timer senere opdagede forskerne, at der var tegn på højere aktivitet.

Deres resultater peger på, at der ser ud til at være en sammenhæng mellem nedbør og aktiviteten af elektriske signaler, som sendes mellem de tvefarvede ametyst-hatte gennem et underjordisk svamperod-netværk.

Og det er ikke første gang, vi hører om svampe, planter og træer, der kan kommunikere med hinanden. Sidste år overraskede forskere med et studie, som pegede på, at svampe kan bruge op til 50 ‘ord’, når de ‘snakker sammen’ gennem elektriske signaler.

Selvom dette og flere tidligere studier overrasker med ‘det elektriske sprog’ gennem underjordiske rod-netværk, er andre forskere skeptiske omkring fundene.

Før det kan slås fast med sikkerhed, kræver det også mere forskning på området, påpeger studiets hovedforfatter, Yu Fukasawa, til ScienceAlert.

