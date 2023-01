Utroligt: En milliard mennesker tror på hekse

Herhjemme er hekse for det meste noget, børn klæder sig ud som til fastelavn.

Men sådan er det langt fra alle steder.

Mindst en milliard mennesker verden over tror på hekse. Hekse, som de mener, bruger deres overnaturlige kræfter til at forårsage alverdens skader og ulykker ifølge et nyt studie.

Det skriver forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Blandt andet beskyldes hekse for at stå bag dårligt vejr, dårlig høst, sygdom, død, økonomiske vanskeligheder, arbejdsløshed, infertilitet og ægteskabelige problemer.

Derfor kan man passende drage paralleller til middelalderens hekseforfølgelser i Europa, mener Rune Blix Hage, lektor emeritus i historie ved UiT, Universitetet i Tromsø.

- Ligheden med tidligere hekseforfølgelser er det mest skræmmende ved denne rapport, siger han til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor blev hekse pludselig henrettet under Christian 4.?

Desværre stopper lighederne med middelalderens hekse-hetz ikke der.

I 2013 blev en kvinde brændt levende i Papua Ny Guinea efter at være blevet anklaget for at forhekse en dreng, som blev syg og døde.

I 2022 blev en demensramt kvinde i Sydafrika mishandlet og brændt, efter to mænd beskyldte hende for at være heks.

Andre konsekvenser, som de hekseanklagede oplever, er udstødelse fra deres familie og lokalsamfund.

Kortet viser udbredelsen af troen på hekse. Jo grønnere, desto mere tror folk på hekse og trolddom. (Kort: Boris Gershman, 2022, PLOS ONE, CC-BY 4.0)

Undersøgelsen er underbygget af spørgeundersøgelser med cirka 140.000 mennesker fra 95 lande. Dog omfatter undersøgelsen ikke Indien og Kina. Tidligere forskning peger dog på, at heksetro lever i bedste velgående i de to lande, særligt uden for byerne.

Navnligt lader unge og kvinder og ikke mindst meget religiøse personer til at tro mere på hekse.

Annonce:

- Den voksende tro på hekse og den voksende forfølgelse er tæt forbundet med kristne og islamiske karismatiske bevægelser. De fyrer op under troen på hekse, siger Rune Blix Hagen.

Dem mest størst risiko for at blive anklaget for hekseri er personer med funktionsnedsættelse og psykiske lidelser.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvordan ville dinosaurer have set ud i dag, hvis de ikke var uddøde?

En gang for alle: Er det sundt at drikke en lille smule?

Kan jacuzzi til klunkerne være din nye præventionsform?