Utroligt! Forskere finder uddød blomst i rav

Forskere fra Ohio State University har i et nyt studie identificeret en længe uddød blomst, som blomstrede i kridttiden, side om side med dinosaurerne, indtil den blev fanget og foreviget i rav.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Blomsten er døbt Valviloculus pleristaminis og repræsenterer både en ny art og en helt ny slægt inden for planter, og kan formentlig gøre os klogere på planters evolution.

- Hanblomsten er lillebitte, kun 2 millimeter på tværs, men den har små 50 støvdragere placeret som en spiral med støvknapper, som peger mod himlen, forklarer hovedforskeren bag studiet George Poinar Jr.

- På trods af dens lille størrelse er detaljerne bevaret i en fantastisk grad. Vores eksemplar var sandsynligvis del af en klynge på en plante, som havde mange lignende blomster, hvor nogle muligvis var hunblomster.

Læs mere på Videnskab.dk: Øv-dag: Uheldig bi samlede pollen - lige indtil den blev fanget i rav i 100 millioner år

Eksemplaret blev fundet i en ravmine i Myanmar, hvor den var blevet bevaret i sedimentære aflejringer dannet i havet for 99 millioner år siden, midt i kridttiden.

Blomsten opstod ifølge forskerne på det forhistoriske superkontinent Gondwana, hvor Antarktis, Sydamerika, Australien og New Zealand hang sammen.

Læs mere på Videnskab.dk: 100 millioner år gammel ’kæmpesæd’ opdaget i rav

V. pleristaminis tilhører sandsynligvis Laurbær-ordenen (Laurales) af planter og har ligheder med familierne Monimiaceae og Atherospermataceae, som begge er udbredte på den sydlige halvkugle.

- Det er ikke just en juleblomst, men den er smuk, især når man tænker på, at den var del af en skov, som fandtes for 100 millioner år siden, fortæller George Poinar Jr., ifølge ScienceAlert. Det skriver Videnskab.dk.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Kæmpe krater opdaget: Meteor ramte Indlandsisen med kraft som 47 mio. Hiroshima-bomber

Er det farligt ikke at få sex?

Hvorfor smager øl bedre fra flaske end fra dåse?