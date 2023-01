Utroligt fund fra istiden

En amatørarkæolog har gjort en bemærkelsesværdig opdagelse: Et 20.000 år gammelt skriftsystem gemt i hulemalerier

Hulemalerier er en af de få måder, hvorved vi kan få direkte indsigt i vores fjerne forfædres indre liv.

Nu tyder ny forskning på, at de måske mere end bare kunst.

En række hulemalerier på tværs af Europa gemmer nemlig også på vigtig information i form af et primitivt skriftsystem, som fortidsmenneskene har brugt til at holde styr på Månens gang og byttedyrs parringsmønstre.

Det skriver The Guardian på baggrund af et nyt studie, ifølge Videnskab.dk.

Ur-skriftsystemet er blevet identificeret i hulemalerier, som er 20.000 år gamle.

Det er dermed det ældste eksempel, vi har, på, at mennesker har ført kalender og skrevet ting ned, fortæller Paul Pettitt, professor i arkæologi ved Durham University og medforfatter på studiet ifølge The Guardian.

- Resultaterne viser, at jæger-samlere i istiden var de første til at bruge en systemisk kalender og til at nedfælde information om større miljømæssige begivenheder i samme kalender.

Eksempler på det tidlige skriftsystem. (Fotos: Bacon et al. / CAJ)

Man har længe mistænkt at de mange prikker, streger og andre markeringer, som kan ses blandt hulemaleriernes mange afbildninger af dyr, har haft betydning.

Men det var først efter, at amatørarkæolog Bennett Bacon, den primære drivkraft bag det nye studie, havde brugt ‘utallige’ timer på at sidde og afkode de primitive symboler, at femøren faldt.

De bemærker dog, at der ikke er tale et sprog som sådan, da man kun har nedfældet basal information og holdt styr på tid.

Nu håber forskerne på at kunne få en endnu dybere forståelse af ur-skriftsystemet.

- Vi håber på - og det indledende arbejde er lovende - at vi kan løse flere dele af ur-skriftsystemet, hvilket vil gøre os i stand til at forstå, hvilken type information vores forfædre satte pris på, fortæller Bennett Bacon til The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

