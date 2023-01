Utroligt fund fra vikingetiden

Store skæg, store armbevægelser og store mængder øl. Man kan lige forestille sig sådant et vikingetræf i en stor hal.

Og ifølge arkæologer fra Nordjyske Museer har netop vikingegilder og politiske møder formentlig fundet sted i den vikingehal, der for nyligt er blevet fundet i Nordjylland. Den kan ifølge arkæologerne dateres tilbage til den tidligere konge Harald Blåtands tid.

Det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Der, der skulle have været en helt almindelig udgravning til et parcelhus, blev pludselig en udgravning med et andet formål.

Her blev der i byen Hune i Nordjylland fundet det, der formodes at have været en vikingehal. Hallen har været omkring 40 meter lang og 8-10 meter bred. Det er altså en hal, der kunne huse en hel del vikinger. Samtidig er det ikke bare en almindelig hal, men et prestigebyggeri for sin tid, lyder det fra arkæologerne.

Den lange hal minder i sin udformning om de huse, der er fundet ved Harald Blåtands ringborge, som blandt andet tæller Fyrkat ved Hobro og Aggersborg ved Aggersund.

Opdagelsen gør da også stort indtryk på Thomas Rune Knudsen, der er udgravningsleder og arkæolog:

- Der er tale om det største vikingetidsfund af den her karakter i mere end 10 år, og vi har ikke noget lignende før her i det nordjyske, selvom den kun er delvist udgravet, siger han ifølge Nordjyske Museer.

Hallen kan dateres tilbage til den sene vikingetid, som går fra den sidste halvdel af 900-tallet til begyndelsen af 1000-tallet. Den har ifølge Knudsen sandsynligvis været hjemsted for byens spidser.

- Vi har kun haft mulighed for at udgrave en del af hallen, men der ligger formentlig flere huse gemt under mulden mod øst. En halbygning af denne karakter ligger sjældent alene, siger Thomas Rune Knudsen i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Selvom vikingehallen er mere end 1000 år gammel, har Knudsen faktisk også et forsigtigt bud på, hvem indehaveren var. I Hune er der nemlig en runesten, som hylder vikingen Runulv den Rådsnilde. Stenen er fra samme tidspunkt som vikingehallen, så det kunne være en indikator for, at den tilhørte Runulv den Rådsnildes slægt.

Her er runestenen til ære for Runulv den Rådsnilde. Stenen kan dateres tilbage til samme periode som vikingehallen. (Foto: Nordjyske Museer)

- Det er svært at bevise, at den fundne vikingehal tilhørte Runulv den Rådsnildes slægt, men det er bestemt en mulighed. Om ikke andet repræsenterer runesten og hal samme sociale klasse og begge hører til samfundets elite, siger Thomas Rune Knudsen i pressemeddelelsen.

Det er kun halvdelen af vikingehallen, der er udgravet, så arbejdet fortsætter, og man forventer at have et nøjagtigt tidsbestemt resultat i slutningen af 2023.

