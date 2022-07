Utroligt fund: Gemte sig for næsen af dem i 177 år

En ny art af nøkkerosen - der er i familie med åkander - er blevet opdaget og bliver nu betegnet som verdens største. Men forskere har gået op og ned ad den i 177 år.

Årsagen til den mystiske historik op til fundet er, at man i årevis fejlagtigt har troet, at man kun havde to forskellige arter af nøkkerosen, men for få år siden gav forskerne i Royal Botanic Gardens i Kew i det vestlige London sig til at undersøge, om der i virkeligheden gemte sig en art mere, end man hidtil havde troet.

Og det viste sig, at de havde ret i deres antagelse. Det skriver NBC News og de botaniske haver selv.

Opkaldt efter dronning

Den 'nye' art kan blive over tre meter bred og kan bære den samlede vægt af en voksen mand, men årsagen til, at den ikke blev opdaget før, skyldtes mangelfuld forskning i nøkkeroser.

Indtil for nylig havde man kun identificeret arterne Victoria amazonica og Victoria cruziana, men den nye art adskiller sig en smule fra dem og har fået navnet Victoria boliviana. Alle er opkaldt efter dronning Victoria, der regerede, da planterne blev bragt til Storbritannien fra Bolivia i 1852, og den nye art har altså også fået navn efter et af de lande, hvor den har hjemme.

Den nye art er blevet konstateret blandt andet ved hjælp af en tur til Bolivia i 2016, hvor man fik nogle frø fra en plante. Da man efterfølgende lod den vokse i Kew side om side med de to andre kendte arter, kunne man se en forskel.

Forskere løfter en af nøkkeroserne op, så man kan se det imponerende 'skelet', som samlet set kan bære stor vægt. Foto: Elliott Franks/eyevine/Ritzau Scanpix

Vital forståelse

Men hvis arten hele tiden har været der, hvad kan man så bruge den nye viden til?

Ifølge eksperterne kan man nu bedre dokumentere deres diversitet og være bedre i stand til at beskytte dem.

- Med det hurtige tab af biodiversitet, vi står over for, er det at beskrive nye arter en fundamentalt vigtig opgave, siger Alex Monro, der er forskningsleder i Amerika for Royal Botanic Gardens.

Han håber, at hans holds arbejde vil inspirere andre, der håber på at finde nye arter.

- Måske kan vi bruge de mest gigantiske og karismatiske planter til at understrege det faktum, at der er mange plantearter derude, der stadig ikke er kendt for videnskabet og som man ikke forstår, siger Lucy Smith, der er botanisk kunstner, og som har illustreret de forskellige nøkkerose-arter.