Utroligt fund: Største pingvin nogensinde

Pingviner fremstår ofte som små og fredelige dyr, der udstråler et fantastisk sammenhold med deres ligesindede brødre. Gennem historien er det dog ikke alle pingviner, der har været små og lette.

Går vi over 50 millioner år tilbage, gik pingvinen Kumimanu fordycei rundt på Jorden med en kampvægt, som langt overgår de fleste sværvægtsboksere.

Et nyt studie, som har undersøgt nyligt fundne fossiler i New Zealand fra denne hidtil ukendte pingvin og andre arter, har nemlig analyseret sig frem til, at pingvinen vejede 154 kilogram, og at den dermed er den største nogensinde fundet.

Det skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt fossiler fra den nye verdensrekordindehaver og otte andre arter i en klippe på en strand i New Zealand.

De estimerede vægten ved at se på størrelsen af de 50 millioner år gamle knogler og sammenligne dem med nulevende pingviner.

Forskellen var markant og til at få øje på. Pingvinen har vejet mere end tre gange så meget som den tungeste og største nulevende pingvin, kejserpingvinen.

Til sammenligning vejer en gennemsnitlig 20-årig amerikansk mand 90 kg, skriver LiveScience ifølge Videnskab.dk.

Det er næppe tilfældigt, at fossilerne er blevet fundet i lige netop New Zealand. Landet har nemlig længe været et fantastisk sted for pingviner at leve med masser af føde ved kysterne og sikre områder at ligge på rede.

Studiet er bragt i det videnskabelige tidsskrift Journal of Paleontology.

