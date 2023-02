Utroligt: Genskaber mistet anus

Når man som en havedderkop har otte ben, kan man hurtigt få et af dem i klemme eller viklet ind i noget. I værste fald kan man miste et, men ifølge et nyt studie kan unge havedderkopper blot lade et nyt ben vokse ud, hvis et falder af.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

I en række eksperimenter har forskere fundet ud af, at havedderkopper af arten Pycnogonum litorale kan få amputerede dele af deres krop til at vokse ud igen. Det gælder især den bagerste del af kroppen, hvor forskerne har vist, at de eksempelvis kan udvikle et nyt anus.

Det har man indtil nu troet var umuligt hos denne art.

Forskere fra The University of Washington har undersøgt det ved at amputere kropsdele fra 23 unge og 23 voksne havedderkopper, hvor de derefter fulgte deres udvikling.

Annonce:

For de voksne havedderkopper var der ikke meget hjælp at hente. De viste sig nemlig at være ude af stand til at genskabe afhuggede kropsdele. De fleste af dem døde endda af amputeringerne.

Læs mere på Videnskab.dk: Se de fascinerende billeder: Edderkopper fanger fisk

Men hos de yngre havedderkopper stod det anderledes til. Her var 14 ud af de 23 i stand til at udvikle nye kropsdele, der kunne erstatte de gamle. Kropsdelene talte blandt andet deres bagben, bagtarm, anus og forskellige muskelområder.

- Vi er de første til at vise, at der her er muligt, siger Gerhard Scholtz, der er zoolog ved Humboldt-universitetet i Berlin, til AFP ifølge Videnskab.kd.

En af grundene til, at man ikke troede, at havedderkopperne var i stand til at udvikle nye kropsdele er, at man indtil nu kun havde undersøgt de voksne.

Studiet er bragt i det videnskabelige tidsskrift Evolution.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvorfor er nogle tynde, uanset hvad de spiser - og er de sunde?

Sådan finder vi ud af, om vi lever i en computer-simulation

Hvad kendetegner en kvindelig psykopat?