Utroligt: Papirtynde solceller

Amerikanske forskere har skabt et bud på en endnu smartere og mere bæredygtig type solceller end dem, du er vant til at se på hustage.

Det skriver Massachusetts Institute of Technology i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

De nyudviklede solceller er bærbare, lette at transportere og tynde som papir. Samtidig kan de benyttes på en hvilken som helst fast overflade.

Solcellerne er lavet af nanomaterialer i form af en slags elektronisk blæk, der kan printes, og da print-processen i fremtiden kan opskaleres, vil solcellerne kunne fremstilles til at dække meget store arealer.

De nye solceller vejer en hundrededel af de almindelige og konventionelle solcellepaneler. Derudover genererer de 18 gange mere strøm per kilogram.

Et problem ved konventionelle solceller er de store ressourcer, der bruges på at sikre pladernes holdbarhed, da de er meget sårbare og derfor skal beskyttes af glas. Det er forskerne bag studiet opmærksomme på. De arbejder derfor på en bedre løsning for de nye solceller.

- At omringe disse solceller med glas, som man normalt gør med de traditionelle solceller, vil minimere værdien af de nye fremskridt, siger Mayuran Saravanapavanantham, der er ph.d.-studerende og en af studiets hovedforskere, ifølge Videnskab.dk.

- Derfor er forskerholdet i øjeblikket i gang med at udvikle ultratynde emballageløsninger, der kun vil øge vægten en brøkdel.

Det helt store gennembrud ved disse solceller er, at de vejer så meget mindre end de tunge plader, vi er vant til. På den måde vil det blive langt lettere at skabe mere energi på mindre plads.

