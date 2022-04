Vanvidsmission: Vil til ny planet

Det er vigtigt med store armbevægelser, og så er det underordnet, at man endnu ikke har opnået det oprindelige mål.

For inden mennesket har sat en fod på planeten Mars, så anbefaler en gruppe forskere til Nasa, at de bør prioritere en mission til planeten Uranus.

Hvorfor?

Fordi en gruppe videnskabsfolk regner med, at en dybdegående undersøgelse af Uranus kan hjælpe med at forstå mange objekter i rummet, der har samme størrelse som Uranus.

Det skriver BBC på baggrund af et dokument, som er blevet publiceret af US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Gode tips fra kloge folk

Hvert tiende år bliver videnskabsfolkene spurgt ind til, hvilke spørgsmål i rummet der er mest relevante, og hvilke rummissioner der skal til, for at spørgsmålene kan blive besvaret.

Sidst forskerne stak de kloge hoveder sammen, kom de frem til, at Nasa burde prioritere at samle sten og evidens for liv på Mars. Dertil ønskede de en mission til Jupiters måne, kaldet Europa.

Missionen til månen med det hjemlige navn regnes med at blive igangsat i 2024.

Vent til 2031

Uranus, som er kendt som 'isgiganten', består primært af gas og is. Det er en af de planeter, mennesket ved mindst om.

Dog har rumsonden Voyager 2, som blev opsendt i 1977, svævet forbi Uranus i 1986.

Ifølge Leight Fletcher, som er en af professorerne bag anbefalingen til Nasa, er et af de store spørgsmål, hvorfor en planet kan vokse i størrelse, uden at den vokser sig til en størrelse, der svarer til Jupiter.

Han fortæller også, at det perfekte tidspunkt at opsende en sonde vil være i 2031 eller 2032, da der her vil være et udsving i tyngdekraften på Jupiter, der kan forkorte turen til Uranus til 'blot' 13 år.

Uranus er cirka fire gange større end jorden.

