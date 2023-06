Verdens ældste fodspor fundet

Flere ældgamle fodspor fra Homo sapiens (moderne mennesker som du og jeg) er opdaget af arkæologer i Sydafrika, og ét af dem viser sig nu at være det ældste fund af fodspor fra vores menneskeart.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Fodsporet kan dateres tilbage til omkring 153.000 år siden og var klart ældre end de andre, der nogenlunde samtidig blev opdaget på Sydafrikas sydkyst.

Forskere fandt frem til den ældgamle alder ved at bruge metoden optisk-stimuleret luminescens (OSL), der udsætter sandkorn fra fodaftrykket eller området omkring for en særlig belysning. Det gør, at mineraler i sandkornene selv udsender et svagt lyssignal, og intensiteten af det lys viser, hvornår sandkornene sidst blev udsat for dagslys og dermed også dækket til.

Læs også på Videnskab.dk: Et 300.000 år gammelt fodspor fra et menneske fundet i Tyskland

Annonce:

Udover det nu ældste fodspor fra Homo sapiens, der hidtil er fundet, opdagede arkæologerne flere andre fodaftryk, som blev dateret til at være mellem 70.000 og 130.000 år gamle, et aftryk fra et knæ og fire andre menneskeskabte mønstre, der er blevet bevaret. Det beskriver de i et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet Ichnos.

- Vi har mistanke om, at yderligere hominin-ichnositter venter på at blive opdaget på Kaps sydkyst, siger hovedforfatter Charles Helm, videnskabelig medarbejder ved ​​Nielsen Mandela University i Sydafrika, i Live Science.

Han er 'forbavset' over opdagelsen af det 153.000 år gamle fodaftryk. Det og de andre fund af fodspor kan, ifølge studiets forskere, ikke kun give os en indikation af, hvortil mennesker på det tidspunkt rejste alene eller i grupper, men også hvilken adfærd og hvilke aktiviteter de foretog sig.

De påpeger dog, at antagelsen om, hvilken menneskeart fodsporene stammer fra, i høj grad er baseret på andre arkæologiske fund, såsom artefakter og skeletrester, mere end på fodsporets form.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Fossile fodspor fortæller om den længste kendte forhistoriske rejse

10.000 år gamle ‘spøgelsesfodspor’ dukker op, når det regner

Afrikansk Askepot-mysterie: 3,66 millioner år gamle fødder mangler ejermand