Verdens ældste sugerør fundet: 5.000 år gammelt

Du ville formentlig miste lidt respekt blandt dine venner, hvis du drak din fadøl med et sugerør, når du var ude med dem.

Men det var ikke desto mindre, hvad folk tilsyneladende gjorde for over 5.000 år siden.

Arkæologer har identificeret de hidtil ældste sugerør kendt af mennesker, som de vurderer, blev brugt til at drikke øl fra fællesbeholdere.

Det skriver Cambridge University Press i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Gravhøjen er en af de mest berømte fra Bronzealderen i Kaukasus-regionen, hvor Rusland og Ukraine i dag ligger.

Udover sugerørene fandt man dengang hundredvis af artefakter og tre kroppe begravet.

Læs mere på Videnskab.dk: Bliver man mere fuld af at drikke med sugerør?

Arkæologerne har nu fået undersøgt de over en meter lange rør nærmere. Man fandt rester af granulat (materiale i kornet form, red.) med spor af byg på indersiden af rørene.

- Det giver os konkrete beviser for, at rørene fra ’Maikop-kurgan’ blev brugt til at drikke med, siger Viktor Trifonov, der er professor ved Institute for the History of Material Culture ved Russian Academy of Sciences i Sankt Petersborg og hovedforfatter til studiet, i en pressemeddelelse.

Resterne af granulat peger på, at man brugte rørene til at drikke øl med, men forskerne har ikke kunnet få bekræftet, at byg-planten har været fermenteret.

Det var ganske almindeligt at drikke øl gennem lange sugerør i den oldgamle civilisation Mesopotamien, og man har tidligere fundet kunstværker, der portrætterede en samling af mennesker, der drak ved hjælp af aflange rør.

Trifonov og resten af forskerne har fundet flere fællestræk mellem sumerernes sugerør fra kunstværkerne og rørene fra Maikop, hvilket ifølge forskerne betyder, at sugerørene er over 5.000 år gamle og dermed de ældste i verden, som man har bevaret i samlet fysisk form.

