Verdens mindste: Forskere skaber flyvende mikrochip på størrelse med sandkorn

Forskerne bag den bevingede mikrochip fortæller, at den kan bruges til sporing af sygdomme og forurening, mens andre mener, at den vil blive brugt til spionage

Den er på størrelse med et saltkorn og ser forsvindende lille ud, når den ligger ved siden af en myre.

Det er med andre ord en meget, meget lille sag, som ingeniører ved Northwestern University i den amerikanske delstat Illinois har givet vinger. Her har en flyvende mikrochip nemlig set dagens lys - og holdet bag har dermed skabt det mindste, menneskabte flyvende objekt nogensinde.

Det skriver Northwestern University i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af den bevingede mikrochip i aktion.

Den lille flyvende enhed er ikke udstyret med en motor eller anden teknologi, der giver den evnen til at flyve. Inspirationen er derimod hentet fra ahorntræer og deres særlige propel-frø, der snurrer stille gennem luften og ned mod jorden, lyder det i pressemeddelelsen.

På samme måde daler mikrochippen gennem luften, og tanken med den lille dims - også kaldet mikroflyver - er, at den skal pakkes med miniature-teknologi, herunder sensorere og antenner, der gør det muligt at lave trådløs kommunikation.

- Vores mål var at tilføje evnen til at flyve til små, elektroniske systemer med håbet om, at det kunne gøre det muligt for os at distribuere funktionelle, miniaturiserede enheder til at overvåge for forurening, befolkningen eller sygdomme, fortæller professor ved Northwestern University, John A. Rogers, der har ledt udviklingen af mikrochippen, ifølge Videnskab.dk.

I testforsøg af den lille mikrochip har holdet forsøgt sig med små sensorer og en antenne, der kan sende information til en mobil, tablet eller en computer, skriver universitetet.

Og det er her, oplyser John A. Rogers, at perspektiverne for den lille flyver er store. Han forestiller sig således, hvordan et stort antal af flyvende mikrochips kan blive kastet ud fra et fly eller en bygning og bruges til at måle luften efter et kemisk udslip eller spore luftforurening.

- Vi forestiller os en stor gruppe af miniature-sensorer, der kan distribueres over store områder for at danne et trådløst netværk, siger John A. Rogers ifølge pressemeddelelsen.

Ikke alle er udelt begejstrede for de nye, flyvende mikrochips og deres evne til at overvåge. Nam-Trung Nguyen, direktør ved et mikro- og nanoteknologisk center på Griffiths University i Australien, påpeger således militær interesse og muligheden for misbrug af teknologien.

- Hvis du kigger tilbage til 60’erne og 70’erne, anvendte USA fremskridt i teknologien i krigsførsel til at indsamle information. Politiet kunne benytte sig af det samme den dag i dag, siger han til det australske medie ABC, ifølge Videnskab.dk, og tilføjer:

- Privatliv er naturligvis et problem. Hvem end, der ejer ejer det (teknologien, red.), kan indsamle information om enhver.

