Verdens største haj er også planteæder

Prøver af hvalhajers hud og afføring viser i følge et nyt studie, at hvalhajer i virkeligheden ikke er rene kødædere - men omnivorer, som spiser både kød og planter

Havets største haj har allerede et ry for at være en blid kæmpe, men det ser ud til, at det måske er mere sandt, end vi før har gået rundt og troet.

Hvalhajer er filterfødere, der filtrerer vandet for små dyr som krill. I den proces er det uundgåeligt, at også kost som alger og andre fotosyntetiserende organismer bliver suget op.

Forskere har spekuleret på, om denne vegetation blot passerer gennem kæmpen, eller om det i virkeligheden er en del af hajens diæt, der er nødvendig for at holde den svømmende.

Nu har forskere undersøgt hvalhajens afføring og hudprøver for at blive klogere på netop dette, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

I afføringen fandt forskerne spor af krill, men hajerne »optager ikke meget fra dem,« fortæller en af forskerne bag studiet til ScienceAlert.

Til gengæld ser det ud til, at hvalhajerne i høj grad udvinder næringsstoffer fra algerne, hvilket ifølge forskerne gør de 10 meter lange kæmper til omnivorer (altædende dyr) frem for rene kødædere.

- På landjorden har alle de største dyr altid været planteædere, siger fiskebiolog Mark Meekan ifølge ScienceAlert.

- I havet troede vi altid, at de dyr, der er blevet rigtig store, som hvaler og hvalhajer, fik foder fra et trin oppe i fødekæden med rejelignende dyr og små fisk. Det viser sig, at evolutionen på land og i vand måske ikke er så forskellig alligevel.

