Vesuv dræbte Pompejis befolkning på 15 minutter

Et nyt studie viser, at Pompejis befolkning ikke havde en ærlig chance for at undslippe deres triste skæbne, da de i år 79 e.Kr. blev udslettet af vulkanudbruddet fra Vesuv

Det tog blot et kvarter for vulkanen Vesuv at dræbe borgerne i Pompeji.

En gigantisk sky af aske og dødelige gasser tog livet af omkring 2.000 mennesker i den oldgamle romerske by.

Selvom mange af de jordiske rester er foreviget i lava, der stadigvæk kan ses den dag i dag, var dødsårsagen for langt de fleste, at de først blev kvalt af gasser og aske, og sidenhen blev dækket af lava fra vulkanen.

Det skriver The Guardian om et nye studie, hvor forskere har set nærmere på det historiske udbrud. Det skriver Videnskab.dk.

Arkivfoto: Oliver Blum/picture-alliance/dpa/AP Images/Ritzau Scanpix

Den dødelige sky, der ramte byen, var over 100 grader varm og bestod af CO, klorid, askepartikler og vulkansk glas.

Ifølge forskerne viser studiet, at Pompejis indbyggere umuligt kunne have undsluppet vulkanudbruddet, der fandt sted 79 år e.v.t.

'De 15 minutter inde i skyen fra helvede må have føltes som en evighed. Indbyggerne kunne end ikke forestille sig, hvad der skete. Befolkningen i Pompeji oplevede jævnligt jordskælv, men aldrig vulkanudbrud, og derfor blev de overrasket og destrueret af den glødende askesky,' siger Roberto Isaia fra INGV til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Vulkanen Vesuv forvandlede offers hjerne til glas

I dag er ruinerne omkring Pompeji Italiens næstmest populære turistattraktion med mere end en million besøgende årligt.

Studiet, der udgivet i tidsskriftet Scientific Reports, er udarbejdet af forskere fra Department of Earth and Geo-environmental Sciences ved universitet i Bari i Italien, forskere fra National Intitute of Geophysics and Vulcanology (INGV) samt The British Geological Survey i Edinburgh.

Andre artikler fra Videnskab.dk

25 års danske skuddrab er kortlagt ned til mindste detalje

Vulkanudbrud på Hawaii får det til at regne med smykkesten

Illustreret tidslinje: Det sker i kroppen, når du har røget den sidste cigaret