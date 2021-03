Vi er reddet! Asteroide rammer alligevel ikke

I 16 år har det amerikanske rumagentur NASA frygtet, at kæmpeasteroiden Apophis ville ramme jorden - men i denne uge drev faren over.

Det skriver BBC.

Apophis, der har en længde på cirka tre fodboldbaner, blev opdaget i 2004. Her erklærede NASA den for en af de farligste asteroider, der kunne risikere at ramme jorden.

Derfor blev den også meget passende opkaldt efter den græske gud for kaos og mørke, nemlig Apophis.

Nye beregninger

NASA spåede, at Apophis ville risikere at kollidere med jorden i 2029, 2036 eller 2068.

Alt sammen indenfor en årrække, hvor mange nulevende jordboere ville risikere at blive vidne til en rumkatastrofe af dimensioner.

En efter en blev spådommene dog lagt ned, og nu kan NASA altså også erklære, at risikoen i 2068 umiddelbart er drevet over:

- Et sammenstød i 2068 er ikke realistisk længere, og vores beregninger viser ikke en risiko for sammenstød i mindst 100 år, oplyste en talsperson for NASA i en pressemeddelelse fredag.

