VIDENSKAB.DK: Reality-astronom afsløret som hovedforsker i officiel UFO-rapport

Det amerikanske forsvarsministerium er kommet under kritik for at lade en berygtet forsker stå i spidsen for stor undersøgelse af UFO-aktivitet

For et år siden udgav hovedkvarteret for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, en opsigtsvækkende rapport om såkaldte Unidentified Aerial Phenomena (UAP) - det, man i gamle dage kaldte UFO'er.

Der var dog ikke mange svar i rapporten - kun én ud af 144 observationer kunne forklares - og der var ikke engang klarhed over, hvem der havde undersøgt hændelserne. Efter den indledende summen døde interessen derfor langsomt hen.

Nu er der dog igen fokus på Pentagons potentielt paranormale projekt. 'Chef-forskeren' har nemlig givet sig selv til kende som astrofysiker og reality-stjerne Travis Taylor - og det er ikke ligefrem en oplysning, der er faldet i god jord hos alle.

Det skriver Science ifølge Videnskab.dk.

I USA er Travis Taylor mest kendt for sin medvirken i TV-showet 'Ancient Aliens', der beskæftiger sig med pseudo-videnskabelige teorier om UFO'er og aliens.

Derudover har Taylor gjort sig bemærket ved at udtale, at han har »set flere UFO'er, end [han] kan tælle«, og at han er blevet forfulgt af paranormale væsener, ifølge Videnskab.dk.

Kritikerne er lamslåede over, at Pentagon har villet arbejde med Taylor, på trods af, hvad de anser som, hans antividenskabelige omfavnelse af det paranormale.

Som forfatter og UFO-skeptiker Robert Sheaffer skrev: 'Jeg begynder at forstå hvorfor [regeringens] task force ikke havde nogen succes med at identificere UAP'erne!'

Efter afsløringen har Pentagon bekræftet, at Taylor havde været involveret i studiet, men at titlen som chef-forsker var 'uformel'.

