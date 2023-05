Video: Har denne blæksprutte mareridt?

Kender du følelsen af at vågne badet i sved efter et mareridt? Så har du måske mere til fælles med blæksprutter, end forskere hidtil har troet.

I stedet for sved skyder den blæk, men den vågnede også med et sæt, og det kan skyldes en uhyggelig drøm, vurderer forskere bag et nyt studie.

Det skriver Videnskab.dk

I en måned filmede forskere en blæksprutte (Octopus insularis) nat og dag, og de blev overraskede over, hvad der skete om natten:

Blæksprutten vågnede nemlig med et sæt.

Videoen fra et laboratorie på Rockefeller Universitet i New York har fanget fire episoder, hvor en blæksprutte ser ud til at få et mareridt. (Video: New Scientist)

Med store bevægelser flakkede den rundt og udløste blæk. Det er en adfærd, som en blæksprutte normalt udviser, når den er truet. Og det har fået forskere til at tro, at det kan være, den havde en dårlig drøm.

Det er dog vanskeligt at vide, hvad der sker i hovedet på en blæksprutte, og derfor er en uhyggelig drøm ikke den eneste mulige forklaring.

Det kan være, at blæksprutten bare blev forskrækket, eller den havde en såkaldt ‘gammelmands-episode’. Det er nemlig kendt, at blæksprutter i deres alderdom begynder at miste kropskontrol.

Eric Angel Ramos er forsker ved Vermont University i USA, og han hjalp med at filme blæksprutten. Ramos kan ikke afvise, at blæksprutten havde en ‘gammelmands-episode’, men han påpeger, at forskere ikke før har filmet blæksprutter i døgndrift, og at de kan derfor have overset denne type adfærd.

Studiet har endnu ikke gennemgået peer-review, men det er tilgængeligt på serveren BioRxiv.

