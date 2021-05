Vikinger byggede båd af lavasten for at forhindre Ragnarok

Nyfundne offergaver var formentlig et forsøg på at formilde Surt, der ved dommedag sætter hele verden i brand

Solen bliver sort, Jorden synker i havet, alt brænder, og verden går under.

Sådan lyder den mildest talt triste skæbne for verden, hvis man tror på Ragnarok, der er den nordiske mytologis bud på verdens ende.

Inden vikingerne for omkring 1.000 år siden konverterede til kristendommen, troede de på Ragnarok, og nu afslører et nyt arkæologisk fund – ifølge forskerne bag – hvor alvorligt vikingerne tog truslen om verdens undergang. Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Arkæologer har fundet sjældne artefakter fra Mellemøsten i en grotte i Island, som vikingerne associerede med Ragnarok.

Grotten ligger ved en vulkan, der gik i udbrud for næsten 1.100 år siden. Kort forinden havde vikingerne koloniseret Island.

- Vulkanudbruddet må have haft store eksistentielle konsekvenser for de nyankomne vikinger, skriver forskerne i studiet, der er publiceret i tidsskriftet Journal of Archaeological Science, ifølge Videnskab.dk.

Efter lavaen kølnede af, begyndte vikingerne at bygge en klippeformation, formet som en båd, inde i hulen.

Sammen med klipperne lagde vikingerne brændte, jordiske rester fra geder, får, kalve, heste og grise, der fungerede som offergaver.

Ifølge forskerne var offergaverne vikingernes forsøg på at undgå Ragnarok.

Nær klippeformationen fandt arkæologer også 63 perler, hvoraf 3 af dem oprindelig stammer fra Irak.

Det fortæller Kevin Smith, der er direktør og chefkurator ved Haffenreffer Museum of Anthropology ved Brown University, Rhode Island i USA, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Historiske skrifter indikerer, at vikingerne forbandt grotten med skabningen Surt, der i nordisk mytologi dræber flere nordiske guder, før han sætter hele verden i brand.

Ifølge forskerne skulle de sjældne perler formentlig bruges til at formilde Surt.

