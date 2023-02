Vil genoplive dronten

Den godmodige dronte, der hverken kunne flyve eller besad frygt for mennesker, var et nemt bytte og fik derfor navnet dodo, som på portugisisk betyder sinke.

Nu proklamerer en milliardvirksomhed i USA, at de vil genskabe den fredsommelige fugl ved hjælp af genredigering.

Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Colossal Biosciences er navnet på den virksomhed, der har planer om at genoplive dronten, der har det latinske navn Raphus cucullatus. I en pressemeddelelse skriver de, at det er lykkedes at dekryptere drontens arvemasse, og at de derved er kommet ét skridt nærmere genoplivningen.

I år 1505 opdagede portugiserne dronten, der levede på den afrikanske ø Mauritius, øst for Madagaskar, men allerede i 1693 var den godtroende, og efter sigende velsmagende, fugl udryddet.

Det er ikke første gang, at Colossal Biosciences har fremlagt planer om at genoplive udryddede dyr. Mammutten er et andet af deres prestigeprojekter, men som flere skeptiske forskere dengang understregede, var vejen til succes brolagt med store udfordringer.

Det næste skridt i dronteprojektet bliver at sammenligne genetisk information fra dronten med en nærtbeslægtet fugleart som Rodrigues-solitæren (Pezophaps solitaria), en uddød kæmpedue, for at kortlægge hvilke gener der kendetegner dronten.

Colossal Biosciences har indsamlet 150 millioner dollar svarende til én milliard kroner til projektet, men der er stadig udfordringer.

Den genoplivede dronte vil højst blive en hybrid, der kan minde om dens forfædre, sagde Ean Birney til mediet The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Han er vicedirektør ved European Molecular Biology Laboratory, som ikke er involveret i projektet. Birney mener desuden, at der er etiske spørgsmål, der bør overvejes:

- Nogle mener, at blot fordi vi kan gøre noget, så bør vi gøre det, men jeg er ikke sikker på, hvad målet her er, eller om det er den bedste brug af midlerne.

Selv fortæller virksomheden, at de ikke alene håber på at at genoplive dronten, men at projektet kan bidrage til viden, der kan hjælpe med at beskytte nulevende arter.

