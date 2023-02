Amerikanske astrofysikere foreslår at mindske global opvarmning ved at affyre månestøv ind i atmosfæren, hvor det kan danne et ‘solskjold’

Vi har ikke forvekslet historien med et plot i en ny Star Wars film.

Tre astrofysikere har regnet sig frem til, at en udgravning af månestøv, som skal affyres mod vores atmosfære, hypotetisk kan mindske den globale opvarmning.

Det skriver mediet The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Det høje CO2-niveau i atmosfæren fanger Solens stråler, der opvarmer kloden. Den umiddelbare, men krævende løsning, er at mindske den globale udledning, men samtidig spekuleres der på livet løs i alternativer.

Nu har tre astrofysikere fra University of Utah i USA fået en ide, som, de vurderer, kan skærme Solen et par dage om året.

Ved at affyre en 10 millioner ton tung støvsky ind i vores atmosfære, kan den potentielt lægge sig som et beskyttende lag om kloden og beskytte for yderligere stråling. Støvet vil de udgrave på Månen, hvor de vil bygge en kæmpe affyringskanon.

Annonce:

Forskerne har regnet på størrelsen på skygger fra flere materialer, deres påvirkning af tyngdekraft, presset fra Solens stråler og andre forhold.

Læs mere på Videnskab.dk: Innovative klimaløsninger: Vil vi have farvede skyer, kunstige vulkaner og spejle ude i rummet?

De fandt, at månestøv var det bedste materiale, og en sådan støvsky vil opløses forholdsvis hurtigt. Derfor mener de ikke, at der er behov for nødplaner, hvis noget går galt, men det vil kræve mange affyringer for at have en effekt.

En af forskerne bag studiet, astrofysiker Ben Bromley fra University of Utah, forklarer ifølge The Guardian, at støvet vil virke 'som en lysdæmper', men han fremhæver, at det ikke er en løsning på den globale opvarmning:

- Intet bør fjerne fokus fra at mindske CO2-udledningen, men vi bør afsøge alle muligheder i det tilfælde, vi får brug for mere tid at handle i, siger han til The Guardian.

Annonce:

Ted Parsons, ekspert i miljølovgivning på UCLA, vurderer, det er usandsynligt, projektet realiseres, fordi det vil være for dyrt og svært at kontrollere, men han mener, flere af den slags ideer kommer, sagde han til The Guardian:

- I lang tid blev den slags ideer afvist, men mit indtryk er, at fordi det er blevet billigere at lave rumflyvninger, har folk fået interessen, og den slags ideer er allerede fremme.

Forskerne præsenterer deres udregninger i et studie i tidsskriftet Plos Climate.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forbløffede forskere: Miniput-planet har kæmpe ring

Grønlandshajen venter med sex, til den er over 100 år gammel

Sådan får du færre mareridt