Vild teknologi giver mand synet tilbage efter 40 år

En blind franskmand har ved hjælp af en ny behandlingsmetode kaldet ‘optogenetik’ fået dele af synet tilbage.

Genterapi i øjnene og en speciel lysstimulerende brille har gjort, at manden igen kan se og genkende forskellige objekter.

Det skriver the Guardian ifølge Videnskab.dk.

Den 58-årige mand mistede synet for 40 år siden, efter den arvelige øjensygdom retinitis pigmentosa medførte tabet af de lysfølsomme celler i hans nethinder.

Forskerne håber at kunne gendanne synet hos folk med denne sygdom med den nye teknik, hvor en harmløs virus med genetiske instrukser får bestemte nerveceller i øjet til at lave et protein, som gør, at visuel information kan sendes til hjernen, udenom de ødelagte celler i nethinden.

Dog kan de genmodificerede celler kun opfatte lys i en bestemt bølgelængde. Her får cellerne hjælp af et par briller, der optager billeder i realtime og omdanner dem til lysimpulser med den bølgelængde cellerne kan opfange, så manden kan se.

Men det tager tid, før øjencellerne begynder at producere proteinet og for hjernen at lære det nye system. Derfor kan manden endnu ikke genkende ansigter, men det vil formentlig komme med tiden, ifølge forskerne.

- Jeg tror, at et nyt videnskabeligt felt er ved at blive født her, navnlig visuel rehabilitering, siger studiets medforfatter Botond Roska til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

