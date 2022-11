Vild video: Pyton slugte krokodille

Det vurderes, at den nu aflivede pytonslange havde været et kæledyr, som var blevet sluppet løs

Mange har en aversion over for krokodiller og slanger.

Hvis du er en af dem, har du både noget frygteligt og fascinerende i vente.

En gruppe forskere fra Florida har nemlig sprættet en pytonslange op.

Og der befandt sig en ‘lille’ overraskelse inde i maven på den. Overraskelsen bestod af en 1,5 meter lang, hel krokodille, som pytonslangen havde indtaget i det, der må formodes at være, én enkelt bid.

Det skriver ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Pytonslangen blev fundet og dræbt i en nationalpark i Florida. Den blev dræbt, fordi den er en trussel over for det resterende dyreliv i parken, da den er så godt som altædende.

»De spiser vores oprindelige dyreliv,« siger Mike Kirkland, der er biolog og ansvarlig for det sydlige Floridas pyton-eliminations-program, til mediet Insider, ifølge Videnskab.dk.

Det anslås, at slangen endte i nationalparken, da nogle personer har for vane at slippe deres kæledyr fri i naturen, når de bliver for store.

Denne slange var næsten 5,5 meter, hvilket også sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget man egentlig kunne kæle med et krokodille-ædende dyr som dette.

