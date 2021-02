Vild video: Se 1 milliard år på Jorden på bare 40 sekunder

Prøv om du kan holde kæben på plads, for der sker rigtig meget på 1 milliard år. For eksempel lå Antarktis engang tæt på Ækvator!

Geologer har skabt en video, der på 40 sekunder viser, hvordan Jordens tektoniske plader har bevæget sig over en milliard år.

Det er første gang, der er produceret noget, som med videnskabelig, peer-reviewed sikkerhed kan vise Jordens geologiske udvikling.

Det skriver University of Sydney i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Som vi kan se i animationen, har kontinenterne været stort set alle steder over tid. Et sted som Antarktika, som vi kender som et iskoldt, ubeboeligt sted i dag, var faktisk engang et ret lækkert ferieparadis nær ækvator, siger ph.d. Michael Tetley fra University of Sydney ifølge pressemeddelelsen. Det skriver Videnskab.dk.

- Planeten Jorden er utrolig dynamisk, fordi overfladen består af ’plader’, der konstant støder mod hinanden, på en måde der er unik blandt kendte sten-planeter. […] Oceaner åbner og lukker, kontinenter spreder sig og samles igen i perioder for at samle enorme superkontinenter, siger medforfatter Sabin Zahirovic i pressemeddelelsen.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor mange kontinenter findes der?

Modellen består af data, der er indsamlet fra forskere placeret mange forskellige steder på kloden. Den vil kunne bruges til at skabe en bedre forståelse for, hvordan klima ændrer sig over tid, og næringsstoffer flyttes i nye retninger, som havstrømmene skifter, og dermed også, hvordan liv er opstået forskellige steder på kloden.

- Denne komplette model vil hjælpe med at forklare, hvordan vores hjem, planeten Jorden, blev beboelig for komplekse væsner. Livet på Jorden ville ikke eksistere uden pladetektonikken. Med denne nye model er vi et skridt tættere på at forstå, hvordan denne smukke, blå planet blev vores vugge, siger professor Dietmar Müller, der er hovedforfatter på studiet, ifølge pressemeddelelsen. Det skriver Videnskab.dk.

