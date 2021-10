Vilde drone-optagelser viser hjertet af en orkan

Når en orkan kommer stormende, gør man klogt i at komme så langt væk som muligt.

Nu giver droneoptagelser lavet af det amerikanske vejrcenter National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dig muligheden for det modsatte - nemlig at få et glimt af de enorme kræfter, der er på spil inde i midten af en orkan.

Centeret har netop udgivet optagelser fra et ubemandet fartøj, der befandt sig i midten af orkanen Sam, da den hærgede ude i Atlanterhavet for blot en uge siden.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Optagelserne er skudt den 30. september i år, hvor Saildrone Explorer SD 1045, en drone designet til at ligge i havoverfladen, lå og gyngede i vandet, da den blev ramt af Sam - en kategori 4-orkan med vindstyrker på op til 193 kilometer i timen og bølger på 15 meters højde.

Læs mere på Videnskab.dk: Måske et ildevarslende tegn: Videoer fanger vilde lynglimt fra orkanen Dorians øje

Der er god mening med, at dronen er blevet pisket rundt i orkanens hjerte. Ifølge Science Alert er SD 1045’s formål således at indsamle data om de store orkaner, som så skal bruges til at forbedre de modeller, der forudser, når en orkan er under opsejling.

- Saildrone er steder, hvor intet andet forskningsfartøj har været før, og det sejler lige ind i øjet på orkanen for at samle data, der vil transformere vores forståelse af disse kraftfulde storme, siger direktør og stifter af Saildrone, Richard Jenkins, til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Saildrone måler syv meter i længden, drives af solpaneler og er udstyret med alverdens meteorologiske måleinstrumenter, sensorer og mikrofoner. Hele molevitten styres af en pilot over et satellit-link.

Ifølge Science Alert kan teknologien i fremtiden bruges til at holde et skarpt øje med orkaner, som så kan fodre de mange modeller, der forsøger at forudsige orkanernes færden.

- Hurtig intensivering, når orkan-vinde styrkes i løbet af timer, er en seriøs trussel mod kystsamfund, siger oceanograf ved NOAA Greg Foltz til Science Alert ifølge Videnskab.dk.

