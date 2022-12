Vildt dino-forsøg

I et nyt studie har en gruppe forskere undersøgt, om dinosaurerne af familien diplodociderne kunne svirpe med deres haler hurtigere end lydens hastighed.

Det skriver ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se en video af forsøget.

Ifølge ScienceAlert har et tidligere studie indikeret, at det var muligt. Hvis det var tilfældet, er det nærliggende at tro, at halerne blev brugt som selvforsvar.

For at teste hypotesen måtte forskerne stykke deres egen hale sammen, ud fra den viden man har fra de fem fossile diplodocider, der er tilbage i dag. En sammenstykket hale, der bestod af hud, sener og ledbånd samt 80 hvirvler.

Dog viste forsøget, at det nok ikke har været muligt for dinosaurer at svirpe med halen med så enorm hastighed.

I forsøget kom halen ikke op på en højere hastighed end 30 meter i sekundet. En hastighed, som er ti gange langsommere end lydens, som bevæger sig 340 meter i sekundet.

Resultatet er dog ikke en direkte afvisning af teorien om, at halen kunne fungere som et våben til selvforsvar.

Ifølge beregninger i studiet kunne halespidsen med 30 meter i sekundet skabe et tryk, der ville svare til en golfbold med 315 kilometer i timen.

- Sådan et pres ville ikke være i stand til at brække knogler eller skære huden op, men det ville være et fornuftigt slag, skriver forskerne i studiet ifølge Videnskab.dk.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

