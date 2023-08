Vildt: Død fisker skifter farve

Evnen til at camouflere sig skyldes, at fisken kan 'se' med huden. Selv når den er død

Det startede på en fisketur, hvor biologen Lorian Schweikert fra Duke University trak en spidssnudet ornefisk (Lachnolaimus maximus) i land.

Men da hun efterfølgende ville flytte den nu døde fisk over i en køler, havde fisken skiftet farve og mønster, så den matchede båddækket, den havde ligget på.

Det er ikke noget nyt, at ornefisken kan skifte farve. Men det undrede biologen, at fisken kunne camouflere sig selv efter sin død.

Svaret på hvorfor fandt hun flere år senere – ornefisken kan ‘se’ med huden.

Det skriver Duke University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I et studie, der netop er udgivet i tidsskriftet Nature Communications, beskriver forskerne, hvordan ornefisken bærer et gen, som aktiverer et lys-sensitivt protein i deres hud kaldet ‘opsin’.

Andre farveskiftende dyr som blæksprutter og gekkoer bærer også rundt på opsiner, men præcist hvordan det hjælper dem til at skifte farve er uvist.

Studiets fund peger dog i retning af, at de bruger opsinerne til at ‘se’ sig selv.

Forskerne tog små dele af huden fra forskellige dele af fiskens krop og tog billeder af dem under et mikroskop. Helt tæt på kan man se, at huden består af en masse specialiserede celler, som kaldes ‘chromatophore’.

Cellerne indeholder bittesmå pigmenter, som kan være røde, gule eller sorte – bevægelsen mellem pigmenterne er det, der får fisken til at skifte farve. Og det viser sig, at ornefiskens opsiner ikke produceres i de farveskiftende celler, men i stedet i andre celler lige under dem.

Det betyder kort fortalt, at lys, der rammer fiskens hud, først skal igennem de pigmentfyldte, farveskiftende celler, før det rammer det lys-sensitive lag – og derfor virker opsinerne lidt som et indre Polaroid-kamera.

Ornefisken svømmer altså rundt med evnen til at holde øje med sin egen hud, så den kan afstemme dens farveskift præcist med det, den ser med øjnene.

Forskerne bag mener, at fundet kan være vigtigt, fordi man i fremtiden kan tage mekanismen fra ornefisken og overføre det til teknologi, der vil være til gavn for mennesker – såsom robot-lemmer og selvkørende biler – der på samme måde skal kunne afstemme deres performance uden at kunne se med øjne.

