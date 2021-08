Vildt eksperiment: Slim-organisme sendes i rummet

Mød ’Blob’.

En mystisk, slimet organisme, der hverken er et dyr, en plante eller en svamp.

Selvom den ’tænkende slimklat’ – der officielt går under navnet Physarum polycephalum, ikke har en hjerne, kan den spise, bevæge sig og lære forskellige ting.

Tirsdag blev en udgave af ’Blob’ sendt ud i rummet til Den Internationale Rumstation (ISS), hvor astronauter skal observere den i et laboratorium.

Det skriver ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Eksperimentet er et samarbejde mellem ISS og flere tusinde franske studerende. De franske studerende skal forsøge at genskabe forsøgene fra ISS og sammenligne, hvordan slimformen bliver påvirket af mikrotyngdekraft.

Den gule, slimede masse har været på Jorden i omkring 500 millioner år og er en særlig organisme, der består af én celle med flere cellekerner.

Hvor de fleste organismer kan være to forskellige køn, har ’Blob’ 720 forskellige køn, og den kan opdele sig i flere forskellige organismer, for derefter at smelte sammen igen.

- Ingen ved, hvordan den vil opføre sig i et miljø med mikrotyngdekraft. Hvilken retning vil den bevæge sig i? Vil den gå den tredje dimensions vej og bevæge sig opad, eller vil den måske bevæge sig sidelæns? spørger Pierre Ferrand, der er professor ved det franske rumagentur CNES og en af forskerne bag projektet, ifølge ScienceAlert.

I den kommende tid vil både forskerne og de franske studerende blive klogere på ’Blob’, som, de håber, kan gøre dem klogere på flere spørgsmål vedrørende livets byggesten.

