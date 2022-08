Vildt forslag: Rumbobler skal bekæmpe klimaforandringer

Når vi taler om, hvordan vi kan bremse eller forhindre de massive klimaforandringer, der truer vores planet, falder snakken typisk på to forskellige tilgange.

Den ene er at begrænse udledningen af drivhusgasser - den anden er at hive kulstofferne ud af atmosfæren igen.

Grundlæggende handler begge tilgange om at sørge for, at mindre sollys bliver fanget i vores atmosfære. Og nu har en forskergruppe fra det prestigiøse universitet Massachusetts Institute of Technology (MIT) fundet en ret vild idé til, hvordan vi kan gøre det: Rum-bobler.

Det skriver Videnskab.dk.

Projektet, som MIT præsenterer på sin hjemmeside, baserer sig på idéen om at bygge rumbobler - man kunne vel næsten kalde dem rum-parasoller - der kan sættes op mellem Jorden og Solen.

Ifølge forskerne ville vi nemlig kunne tilbagerulle klimaforandringerne, hvis vi blot formåede at reflektere 1,8 procent af Solens stråling tilbage ud i rummet, skriver Videnskab.dk.

I laboratoriet har forskerne således eksperimentet med, hvordan man bedst kunne bygge en sådan rumboble. Det endelige resultat er en bobleformet film, der kun er 500 nanometer tyk.

Hvad der måske er endnu mere imponerende er, at forskerne formåede at skabe den under rum-lignende tilstande - i minus 50 grader i et vakuumkammer.

Derfor er det også forskernes håb, at rumboblerne ikke vil behøve at skulle skabes på Jorden, for så at blive transporteret ud til Lagrange-1 punktet mellem Solen og Jorden, ifølge Videnskab.dk.

De vil derimod kunne fabrikeres derude og samles til en slags tømmerflåde på størrelse med Brasilien, der kunne skærme planeten for en del af den stråling, der resulterer i ødelæggende klimaforandringer.

Forskerne lægger meget vægt på, at dette vil kunne skåne vores planet fra de mange problemer, der ville kunne opstå, hvis vi valgte en geoingeniør-mæssig løsningsmodel i vores kamp mod klimaforandringerne.

Der er endnu ikke udgivet et videnskabeligt studie om rumboblerne, men du kan blive klogere på det amerikanske projekt hér.

