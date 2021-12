Vildt fund: Gigantiske mængder vand opdaget i Mars’ svar på Grand Canyon

For få årtier siden var det stadig uvist, om der fandtes vand på den røde planet, men Mars lader til at blive vådere og vådere, for hver ny opdagelse vi gør.

Nu melder Den Europæiske Rumorganisation (ESA) i en pressemeddelelse, at de i samarbejde med det russiske rumagentur Roscosmos har fundet ‘betydelige’ mængder vand i jorden i Valles Marineris – den røde planets udgave af Grand Canyon.

Her findes et område på størrelse med Holland, hvor op mod 40 procent af materialet nær overfladen lader til at være vand.

Det skriver Videnskab.dk.

- Vi opdagede, at en central del af Valles Marineris er propfyldt med vand – langt mere, end vi forventede, fortæller medforfatter Alexey Malakhov fra det russiske rumforskningsinstitut, IKI, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Det minder meget om Jordens permafrost-områder, hvor vand-is forbliver permanent under tør jord på grund af de konstant lave temperaturer.

Man mener, at der kan findes mange flere af disse vanddepoter, som gemmer sig lige under overfladen på Mars. De bliver essentielle, hvis der nogensinde skal bo mennesker på den røde planet.

Men vi har indtil for nylig ikke haft værktøjerne til at opspore disse oaser af underjordisk vand.

Opdagelsen blev gjort af satellitten ExoMars Trace Gas Orbiter, TGO, der siden 2018 har været i kredsløb om planeten.

- Med TGO kan vi se op til en meter under det støvede lag og se, hvad der virkelig foregår under Mars’ overflade, fortæller studiets førsteforfatter, Igor Mitrofanov, fra det russiske rumforskningsinstitut, IKI, i pressemeddelelsen.

- Og, af afgørende betydning, finde de vandrige ‘oaser’, som vi ikke kunne se med de forrige instrumenter, tilføjer han ifølge Videnskab.dk.

Opdagelsen gør Valles Marineris til en oplagt kandidat til at blive udforsket af mennesker, skriver ESA, som nævner en anden god grund:

Trods sammenligningen med Grand Canyon er Mars-kløften faktisk mere end 10 gange længere og 5 gange dybere end sit modstykke på Jorden – og vil uden tvivl være et spektakulært syn at beskue.

