Vildt fund i baghave

Forestil dig, at rester fra en af verdens største dinosaurer ligger begravet lige ude i din baghave. Det er sket for en portugisisk mand, som ved et tilfælde fandt små dele af forstenede knogler fra noget, der nu kan vise sig at være det største dinosaurskelet fundet i Europa nogensinde.

Det kæmpestore dinosaurskelet er netop fundet i portugiserens baghave i byen Pombal i Portugal efter fem års udgravning. Det stammer efter sigende fra en sauropod - en langhalset planteæder - i brachiosauridae-familien, som har været omtrent 12 meter høj og 25 meter lang.

Det fortæller Lissabons største universitet, ULisboa, i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Et internationalt forskerhold er i gang med at udgrave og undersøge det enestående fund.

- Det er ikke sædvanligt at finde alle ribbenene på et dyr som dette og slet ikke i denne position, der bevarer deres oprindelige anatomiske position, siger Elisabete Malafaia, postdoc ved ULisboa, i pressemeddelelsen ifølge videnskabsmediet.

Hun fortæller desuden, at især sauropoder som denne er sjældne at finde så velbevarede.

Brachiosaurus levede fra den sene juratid til den tidlige kridttid. (Foto: Shutterstock)

Brachiosauridae-familien gemmer på nogle af de største dyr, der har levet på Jorden, ifølge Videnskab.dk.

De var planteædere, og lige præcis den type dinosaur, som er fundet i baghaven i Pombal, levede i tiden, man kalder for øvre jura til nedre kridt for 160-100 millioner år siden.

Indtil videre har forskergruppen udgravet dinosaurens ryghvirvler og ribben. Fordi skelettet er så velbevaret, mener de, at der kan gemme sig mere af dinosaurens skelet under jorden. Derfor fortsætter de med at grave.

Sidste år fandt man en ny snakkende dinosaurart i Mexico.

