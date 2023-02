Vildt fund i Leonardo da Vincis noter

Den italienske maler, billedhugger, arkitekt, videnskabsmand og opfinder Leonardo da Vinci (født 15. april 1452, død 2. maj 1519) er kendt for sine evner til at tænke stort, og nu kan der muligvis skrives endnu en bedrift på sit imponerende CV.

Forskere har nemlig gennemgået hans gamle notesbøger og fundet endnu en genistreg, nemlig det, de tolker som, tidlige skitser af en model for tyngdekraften.

Det skriver Caltech University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Det var først i 1700-tallet, Isaac Newton beskrev tyngdekraften, men det viser sig, at over hundrede år tidligere havde da Vinci allerede tænkt lignende tanker.

I en af hans notesbøger, som i dag er digitaliseret, fandt Mory Gharib, professor i aeronautik (læren om flyvningens grundbegreber) en række interessante skitser af trekantede former, der blev dannet af en krukke, der spildte sand. De oprindelige skitser ses herunder:

Skitser fra da Vincis notesbøger viser hans forsøg på at påvise tyngekraften ved brug af en kande, der spilder sand. Forskere har siden udført forsøget. (Foto: Gharib et al., Leonardo, 2022)

Sammen med kolleger satte Ghabib sig for at oversætte da Vincis beskrivelser, som udover at være på italiensk, var skrevet spejlvendt - en teknik, da Vinci brugte, fordi han som venstrehåndet ellers risikerede at udtvære blækket fra sin fyldepen.

da Vici beskrev et eksperiment, hvori en krukke bevægede sig over en lige linje parallelt med jorden, mens den hældte sand ud. da Vinci vidste, at sandet ikke ville falde med en vedvarende hastighed, men at hastigheden ville accelerere, og at sandet på grund af tyngdekraften ville falde nedad.

da Vincis skitse viser, at hvis krukken bevægede sig i en konstant hastighed, opstod der ikke en trekant, men hvis krukken accelererer i samme hastighed, som tyngdekraften accelererer sandet der falder, skabte det en retvinklet trekant, som han derefter forsøgte at beregne.

Det var her, at hans beregninger ikke stemmer, men han kom utrolig tæt på, forklarer forskerne. De mener, da Vinci var begrænset af de metoder, som han havde til rådighed på den tid. Desuden havde han ikke nogen ligesindede kollegaer, som han kunne dele sine ideer med.

Dog er forskerne ikke i tvivl om, at hans tidlige tanker om tyngdekraften var geniale:

- Vi ved ikke, om da Vinci lavede flere eksperimenter for at forstå tyngdekraften, men den måde, han tacklede problemet på i begyndelsen af 1500-tallet, demonstrerer, hvor langt foran hans tænkning var, siger Chris Roh, tidligere postdoc på Caltech og medforfatter til studiet, som er publiceret i tidsskriftet Leonardo, til Videnskab.dk.

