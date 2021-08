Vildt fund: Opsigtsvækkende skelet

Et skelet, som er fundet i byen Pompeji, er et af de mest velbevarede. Der er hår og antydning af et øre. Fundet kaster desuden nyt lys over Pompejis sprog og kultur

Skelettet fra en mand, arkæologerne mener var i 60'erne, er fundet i en grav i den famøse by Pompeji. Graven er dateret tilbage, til før byen blev ødelagt af vulkanudbruddet i år 79.

Fundet kaster nyt lys over begravelsesritualer og kulturelle aktiviteter, skriver Reuters.

I en udtalelse oplyser parken, hvor skelettet er fundet, og at det er et af de bedst bevarede skeletter, de har fundet på stedet. Skelettet var delvist mumificeret og havde stadig hår og antydningen af et øre ved kraniet. Ved siden af skelettet fandt man også to urner.

Det er første gang, at der er kommet endegyldigt bevis på, at man også brugte det græske sprog i byen Pompeji foruden latin. Foto: Ritzau Scanpix

De brugte græsk i Pompeji

Ved graven skulle være et mindesmærke. Her fremgår det, at manden hed Marcus Venerius Secundio. Desuden henviser mindesmærket til teaterforestillinger i Pompeji på græsk. Det er første gang, at arkæologer finder direkte beviser på, at græsk også blev brugt i den ældgamle by udover latin.

- At forestillinger på græsk blev organiseret, er et bevis på det livlige og åbne kulturelle klima, der kendetegnede det gamle Pompeji, udtaler Gabriel Zuchtriegel, direktør for Pompejis arkæologiske park.

Usædvanlig begravelse

Voksne mennesker blev for det meste kremeret i Pompeji på det tidspunkt. Skelettets begravelse er derfor meget usædvanlig. Forskere er i gang med at finde ud af, om Marcus Venerius blev balsameret forud for begravelsen.

Ifølge et arkiv fra en anden by var Marcus Venerius slave og vogter ved Venus-templet. Han er senere blevet sat fri, og den imponerende grav vidner om, at han formåede at få en vis social og økonomiske status, før han døde.