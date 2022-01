Vildt! Kinesisk rumsonde sender fotos fra Mars

I februar 2021 nåede Kinas rumsonde Tianwen-1 til Mars og begyndte at gå i kredsløb om den røde planet.

Nu har Tianwen haft gang i fotografiapparatet og taget flere fantastiske billeder, som den har sendt 350 millioner kilometer gennem rummet til os på Jorden.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere billeder.

Tianwen-1 vejer omkring 5 ton og består både af et kredsløbsfartøj og en rover.

Rumfartøjet er udstyret med flere instrumenter, som den skal bruge til at nærstudere planeten med.

Deriblandt et kamera med ekstremt høj opløsning, et spektrometer (måler elektromagnetiske bølger), et magnetometer (måler magnetfelter) og en radar, der skal måle efter is.

I maj sidste år lykkedes Kina også med at blive det tredje land i verden, der har landsat en rumsonde på Mars.

Det gjorde de i form af roveren Zhurong, der landede på den store slette Utopia Planitia på Mars natten til 14. maj 2021.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Kina tager del i kampen om at finde tegn på liv på Mars

Tianwen-1 er på vej mod Mars: Dette skal Kinas nye rover lave på den røde planet

'Øjenåbner': Antibiotikaresistens opstod i naturen for 200 år siden