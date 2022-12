Vildt: Orme dansede i ung mands testikler

Orme, der gnasker løs i tarmen, eller fnatmider, der graver gange i huden. Du har nok hørt om og måske endda oplevet de små, levende parasitter, der kan tage uønsket ophold i din krop.

Men du har næppe hørt om dét, en 26-årig mand fra New Delhi i Indien havde levet med i testiklerne over en måned. Nemlig ‘dansende’ parasit-orme, som et andet dyr havde smittet ham med.

Det skriver mediet ILF Science, ifølge Videnskab.dk.

Efter en måned med let feber, smerter og en hævet pung tog den unge mand til læge for at finde ud af, hvad der var galt.

Han blev ultralydsskannet og tilset, og i en case-rapport i New England Journal of Medicine beskriver lægerne, at: 'Lineære strukturer kunne ses bevæge sig i en af kanalerne i testiklen, et fund i lymfatisk filariasis kendt som 'filarialt dansetegn'.'

Det betyder altså, at manden havde levende rundorme (Wuchereria bancrofti) i testiklerne, der snoede sig rundt, som du kan se i videoen.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=guyP0a5k1Zw

De små dansende orme i mandens testikler, som du ser i ultralydscanningen her, kan formere sig til millionvis. (Video: Dr. Joe's ultrasound videos)

Ormearten Wuchereria bancrofti elsker at bosætte sig i mennesker lymfesystem og kan leve der i op til otte år og producere millioner af afkom, hvis ikke det behandles.

De uønskede orme endte i den unge mands testikler efter at være blevet overført af myg, men han slap heldigvis af med festen i bukserne efter tre ugers ormekur.

