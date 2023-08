Vildt syn: Slange æder sig selv

Den selvædende slange i videoen er et spektakulært syn og lidt af en myte.

For den cirkulære slange hedder på oldgræsk ‘ouroboros’ og er et gammelt symbol på død og genfødsel.

Men slanger, der spiser sig selv, er ikke kun et symbol: De findes i virkeligheden, og fænomenet bliver delt i flere YouTube-videoer samt i beretninger på sociale medier.

Ifølge Science Alert kan slangen dog ende med at dræbe sig selv – ikke fødes på ny. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se yderligere en video med en slange, der spiser sig selv.

Professor på Institut for Biologi – Zoofysiologi på Århus Universitet, Tobias Wang, bekræfter den påstand.

- I værste tilfælde får den halen ned i maven og begynder at fordøje den. Det kan give sår og infektion eller helt dræbe slangen, siger Tobias Wang til Videnskab.dk.

Annonce:

Ligesom i den menneskelige mavesæk har også slangen en fordøjelsesvæske. Væsken nedbryder den føde, som slangen fortærer. I dette tilfælde slangen selv.

Læs også på Videnskab.dk: Hvad er den værste måde at dø på?

De videoer og beretninger, som ScienceAlert har fundet, tyder på, at slanger måske kun ender i den uheldige situation, når de er i fangenskab. Hvad Tobias Wang er enig i.

- Det er ikke naturlig adfærd. Det sker i fangenskab. Det, der sker er, at den tager fejl af sin egen krop. Man kan undre sig over, at den ikke synes, det er smertefuldt og stopper, siger Tobias Wang.

Men slangen kan faktisk have svært ved at stoppe og spytte sin krop ud af munden igen. Tænderne i slangens mund er rettet bagud, så de griber fat i byttet, når det prøver at slippe væk ud af slangens gab.

- Tænderne peger bagud, så slangen kan have svært at komme fri. Det kan for eksempel også være svært at få en slange af igen, hvis den bider et menneske, siger Tobias Wang.

Annonce:

Det kan derfor være nødvendigt, at ejeren af slangen griber ind, når slangen prøver at spise sig selv.

Læs også på Videnskab.dk: Hvor langt skal man være fra en atombombe for at overleve?

Kongesnogen (Lampropeltis getulus) er et godt eksempel på en slange, som kan ende i den selvfortærende situation. Den er kendt for at spise andre slanger og kan derfor være særlig udsat for selv-kannibalisme, ifølge Science Alert.

Tobias Wang vil ikke afvise, at kongesnogen kan være offer for at spise sig selv oftere end andre slanger. Han er dog påpasselig med at udtale sig om, hvorvidt det er artsbestemt.

- Kongesnogen kan være fremhævet, fordi den ofte er i fangenskab, og man derfor har flere observationer af den. Men om det bare er, fordi der er flere af dem i bur, eller om det er på grund af en artsforskel, er meget svært at sige, siger Tobias Wang.

I stedet vurderer den danske professor, at årsagen til slangens forsøg på at æde sig selv skyldes stress.

Annonce:

- Der er ikke nogen tvivl om, at det er stressrespons. Det er ikke naturlig adfærd. Det er jo ikke ligefrem en nyttig adfærd for slangens overlevelse, siger Tobias Wang.

Herunder kan du se endnu et eksempel på det frygtelige fænomen. Advarsel: Videoen er meget ubehagelig.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Aldrig set før: Sjælden slange kvalt i forsøget på at spise en kæmpeskolopender

Whaaat? Video viser to bier samarbejde om at åbne sodavandsflaske – kan det passe?

Levende sushi: Gør det ikke ondt at blive spist?